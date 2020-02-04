Погодные рекорды Молдовы 4 февраля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Самым теплым 4 февраля на территории Молдовы было 18 лет назад.

Об этом свидетельствуют данные национальной Госгидрометеослужбы.

По информации синоптиков, в 2002 году в этот день воздух прогрелся до +12,6 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 4 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1956-м, когда столбик термометра опустился до отметки в -22,7 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 35,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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