"Оранжевый код" по всей Молдове - прогноз ухудшился: что обещают синоптики

Молдову засыплет снегом: зима лишь в феврале вступает в свои права после бесснежных и по-весеннему теплых декабря и января.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба пересмотрела метеопредупреждение, объявленное накануне, в связи со сложными погодными условиями. Теперь "оранжевый код" будет действовать по всей территории республики с 5 по 7 февраля.

© Photo : SHS Prognoza meteo în Moldova

Специалисты отмечают, что изменения связаны с перемещением атлантического циклона из Западной Европы.

"На территории страны ожидаются сложные погодные условия: пройдут осадки в виде дождя, переходящего в сильный снег (7-17 литров на квадратный метр), местами очень сильный (20-25 литров на квадратный метр)", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

По данным синоптиков, на отдельных участках дорог движение может быть затруднено из-за формирования снежных заносов и гололедицы.

"Похолодает. 6-7 февраля среднесуточная температура понизится на 5-7 градусов по Цельсию", - добавили в Госгидрометеослужбе.

"Оранжевый код", как уточняют синоптики, означает, что метеоусловия представляют реальную опасность, ожидаются явления большой интенсивности, которые могут негативно повлиять на ход повседневной жизни и привести к значительному материальному ущербу, а также к человеческим жертвам.

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