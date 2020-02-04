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"Оранжевый код" по всей Молдове - прогноз ухудшился: что обещают синоптики

© AFP 2019 / Pascal Pochard-Casabianca
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (995)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200204/29081486/oranzhevyy-kod-po-vsey-moldova-prognoz-ukhudshilsya-chto-obeschayut-sinoptiki.html

Молдову засыплет снегом: зима лишь в феврале вступает в свои права после бесснежных и по-весеннему теплых декабря и января.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба пересмотрела метеопредупреждение, объявленное накануне, в связи со сложными погодными условиями. Теперь "оранжевый код" будет действовать по всей территории республики с 5 по 7 февраля.

Prognoza meteo în Moldova
© Photo : SHS
Prognoza meteo în Moldova

Специалисты отмечают, что изменения связаны с перемещением атлантического циклона из Западной Европы.

"На территории страны ожидаются сложные погодные условия: пройдут осадки в виде дождя, переходящего в сильный снег (7-17 литров на квадратный метр), местами очень сильный (20-25 литров на квадратный метр)", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Снег
© Sputnik / Илья Тимин
Самый точный прогноз погоды: на страну надвигаются морозы и снег
По данным синоптиков, на отдельных участках дорог движение может быть затруднено из-за формирования снежных заносов и гололедицы.

"Похолодает. 6-7 февраля среднесуточная температура понизится на 5-7 градусов по Цельсию", - добавили в Госгидрометеослужбе.

"Оранжевый код", как уточняют синоптики, означает, что метеоусловия представляют реальную опасность, ожидаются явления большой интенсивности, которые могут негативно повлиять на ход повседневной жизни и привести к значительному материальному ущербу, а также к человеческим жертвам.

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Тема:
Погода в Молдове (995)

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Теги:
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