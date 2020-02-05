Погодные рекорды Молдовы 5 февраля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 5 фев - Sputnik. Самым теплым 5 февраля на территории Молдовы было 27 лет назад. Об этом свидетельствуют данные национальной Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1993 году в этот день воздух прогрелся до +13,7 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 5 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1954-м, когда столбик термометра опустился до отметки в -25,6 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 39,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Между тем, Государственная гидрометеорологическая служба пересмотрела метеопредупреждение, объявленное накануне, 3 февраля, в связи со сложными погодными условиями. Теперь по всей территории республики с 5 по 7 февраля будет действовать "оранжевый код" .

Специалисты отмечают, что изменения связаны с перемещением атлантического циклона из Западной Европы.

"На территории страны ожидаются сложные погодные условия: пройдут осадки в виде дождя, переходящего в сильный снег (7-17 литров на квадратный метр), местами очень сильный (20-25 литров на квадратный метр)", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

По данным синоптиков, на отдельных участках дорог движение может быть затруднено из-за формирования снежных заносов и гололедицы.

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