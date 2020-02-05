01:23 05 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.26
  • USD17.42
  • RUB0.27
  • RON4.03
  • UAH0.70
Поиск
Зима, архивное фото.

Погодные рекорды Молдовы 5 февраля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
Получить короткую ссылку
48 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2426/68/24266855.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200205/29086230/pogodnye-rekordy-moldovy-5-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 5 фев - Sputnik. Самым теплым 5 февраля на территории Молдовы было 27 лет назад. Об этом свидетельствуют данные национальной Государственной гидрометеорологической службы.

Погружение под поверхность льда с целью исследования ледяной шапки Гренландии
© AP Photo / Christian Pondella / Red Bull
Как затормозить глобальное потепление: найден неожиданно простой способ

По информации синоптиков, в 1993 году в этот день воздух прогрелся до +13,7 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 5 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1954-м, когда столбик термометра опустился до отметки в -25,6 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составила  39,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Между тем, Государственная гидрометеорологическая служба пересмотрела метеопредупреждение, объявленное накануне, 3 февраля, в связи со сложными погодными условиями. Теперь по всей территории республики с 5 по 7 февраля будет действовать "оранжевый код" .

Специалисты отмечают, что изменения связаны с перемещением атлантического циклона из Западной Европы.

"На территории страны ожидаются сложные погодные условия: пройдут осадки в виде дождя, переходящего в сильный снег (7-17 литров на квадратный метр), местами очень сильный (20-25 литров на квадратный метр)", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

По данным синоптиков, на отдельных участках дорог движение может быть затруднено из-за формирования снежных заносов и гололедицы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Новый "желтый код" в Молдове: сколько будет действовать предупреждение
Метеорологи вышли с предупреждением - какая погода ждет граждан Молдовы
Теги:
рекорды, Молдова, погода


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Припять: золотой юбилей города-призрака
Экс председатель СИБ об идеологическом вторжении в Молдову
Экс-председатель СИБ об идеологическом вторжении в Молдову
Валютные поступления в Молдову 2019.
Сколько денег поступило в Молдову из-за рубежа в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться