Самый точный прогноз погоды: страну завалит снегом

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КИШИНЕВ, 5 фев - Sputnik. В среду, 5 февраля, в Молдове ожидаются смешанные осадки в видео дождя и мокрого снега. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, столбики термометров покажут в среднем от +2 до +7 градусов по Цельсию, как днем, так и ночью.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

В последующие дни ожидается значительное похолодание. В четверг синоптики обещают снег и минусовую температуру от -7 до -2 градусов, дневные показатели будут находиться в промежутке от -3 до +2. По прогнозам синоптиков, на всей территории страны ожидается мокрый снег.

Заключительный день рабочей недели будет схожим по температурному режиму. В пятницу пройдет слабый снег. А вот выходные станут самыми холодными днями с начала февраля. В ночные часы столбики термометров опустятся до -8, -13 градусов.

Кроме того, с 5-6 февраля в стране действует "оранжевый" код метеоопасности из-за сложных погодных условий. В этот период на отдельных участках дорог движение может быть затруднено из-за формирования снежных заносов и гололедицы.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 5 февраля отмечает день мученика Агафангела, а также почитает память великомученика Климента. Они пострадали за веру в Иисуса Христа, претерпели большое количество пыток от язычников, но от веры не отреклись.

В старину полагали, что большое количество снега в этот день сулит хороший урожай, а солнечный день предвещает раннюю весну.

Раньше верили, если человек родился 5 февраля, то он проживет долго, но будет отличаться слабым здоровьем.

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