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Зимняя подледная рыбалка.

Погодные рекорды Молдовы 6 февраля

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200206/29100965/pogodnye-rekordy-moldovy-6-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 6 фев - Sputnik. Самым теплым 6 февраля на территории Молдовы было 11 лет назад. Об этом свидетельствуют данные национальной Государственной гидрометеорологической службы.

© REUTERS / Danish Meteorological Institute/Steffen Olsen
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По информации синоптиков, в 2009 году в этот день воздух прогрелся до +13,9 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 6 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1893-м, когда столбик термометра опустился до отметки в -20,3 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 34,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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