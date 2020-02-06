Самый точный прогноз погоды: апокалипсис отменяется

КИШИНЕВ, 6 фев - Sputnik. В четверг, 6 февраля, в Молдове действует желтый уровень метеоопасности из-за погодных условий. В частности, продолжится сильный ветер. Синоптики обещают небольшой снег и минусовую температуру, до -1 градусов днем. Ночные показатели будут находиться в промежутке от -2 до -3.

В пятницу, 7 февраля, сохранится такой же характер погоды. А вот выходные станут самыми холодными днями с начала февраля. В ночные часы столбики термометров опустятся до -8, -13 градусов.

Кроме того, с 5-6 февраля в стране действует "оранжевый" код метеоопасности из-за сложных погодных условий. В этот период на отдельных участках дорог движение может быть затруднено из-за формирования снежных заносов и гололедицы.

Праздники и народные приметы

День памяти блаженной Ксении Петербургской отмечается 6 февраля. В православных церквях проводится литургия: особенную службу может посетить каждый желающий.

День памяти Ксении Петербургской считался непростым. В народе говорили, что ни в коем случае нельзя браться за пряжу. Кроме того, "запрещалось" стричь волосы или ногти, перестилать кровать, подметать в доме или стирать.

У икон Ксении Петербургской молятся о здоровье, семейном благополучии, счастье, просят святую дать сил и умения, чтобы преодолеть жизненные обстоятельства. Молиться Ксении Петербургской можно как в храме, так и дома. Святую можно просить об исцелении — по легендам, исцелять от разных болезней она могла и при жизни, продолжает это делать и теперь. Девушки и женщины просят ниспослать Ксению им настоящую любовь, а также укрепить семью.

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