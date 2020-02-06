Синоптики сменили "оранжевый" код на "желтый": что ждет жителей страны

Молдавские метеорологи вынесли новое предупреждение и рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды в ближайшие дни.

КИШИНЕВ, 6 фев - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба заменила "оранжевый код" метеоопасности, который предполагал в течение 5-6 февраля сложные погодные условия, на "желтый" код из-за сильного ветра. Новое предупреждение будет действовать с четверга по пятницу.

"В указанный период сохранится усиление северо-западного ветра порывами 15-18 метров в секунду", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Ранее синоптики прогнозировали осадки в виде дождя, переходящего в сильный снег (7-17 литров на квадратный метр), местами очень сильный (20-25 литров на квадратный метр). На севере и в южных районах республики снег действительно выпал, однако центральную часть страны циклон, который передвигался из Западной Европы, не задел.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Специалисты предупреждают, что в указанный период возможны временные сбои в электроснабжении и в работе телекоммуникаций, не исключено падение старых сухих деревьев или веток. Кроме того, могут пострадать и крыши зданий.

Рекомендуется:

не проходить вблизи деревьев;

обходить участки, где наблюдается обрыв и падение электрического кабеля на землю;

избегать парковки автомобилей вблизи деревьев;

избегать использования открытого огня.

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