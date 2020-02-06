Синоптики сменили "оранжевый" код на "желтый": что ждет жителей страны

КИШИНЕВ, 6 фев - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба заменила "оранжевый код" метеоопасности, который предполагал в течение 5-6 февраля сложные погодные условия, на "желтый" код из-за сильного ветра. Новое предупреждение будет действовать с четверга по пятницу.
"В указанный период сохранится усиление северо-западного ветра порывами 15-18 метров в секунду", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.
Ранее синоптики прогнозировали осадки в виде дождя, переходящего в сильный снег (7-17 литров на квадратный метр), местами очень сильный (20-25 литров на квадратный метр). На севере и в южных районах республики снег действительно выпал, однако центральную часть страны циклон, который передвигался из Западной Европы, не задел.
Специалисты предупреждают, что в указанный период возможны временные сбои в электроснабжении и в работе телекоммуникаций, не исключено падение старых сухих деревьев или веток. Кроме того, могут пострадать и крыши зданий.
Рекомендуется:
- не проходить вблизи деревьев;
- обходить участки, где наблюдается обрыв и падение электрического кабеля на землю;
- избегать парковки автомобилей вблизи деревьев;
- избегать использования открытого огня.
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