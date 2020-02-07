Погодные рекорды Молдовы 7 февраля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Самым теплым 7 февраля на территории Молдовы было 11 лет назад. Об этом свидетельствуют данные национальной Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 2009 году в этот день воздух прогрелся до +13,3 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 7 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1911-м, когда столбик термометра опустился до отметки в -22,5 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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