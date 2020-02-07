01:32 07 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.17
  • USD17.43
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.71
Поиск
Снег

Погодные рекорды Молдовы 7 февраля

© Sputnik / Илья Тимин
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (998)
36 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2906/43/29064373.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200207/29114635/pogoda-rekord-moldova-7-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Самым теплым 7 февраля на территории Молдовы было 11 лет назад. Об этом свидетельствуют данные национальной Государственной гидрометеорологической службы.

Погружение под поверхность льда с целью исследования ледяной шапки Гренландии
© AP Photo / Christian Pondella / Red Bull
Как затормозить глобальное потепление: найден неожиданно простой способ

По информации синоптиков, в 2009 году в этот день воздух прогрелся до +13,3 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 7 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1911-м, когда столбик термометра опустился до отметки в -22,5 градуса.

Синоптики сменили "оранжевый" код на "желтый": что ждет жителей страны>>>

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Погода в Молдове (998)

По теме

Что сулит Молдове теплая и бесснежная зима


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Роналду празднует победу в матче второго этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу между «Реал Мадрид» и «Ювентус» в Мадриде, 2018 год.
Криштиану Роналду, уже 35-летний, но по-прежнему невероятный
Импичмент провален: Сенат США оправдал Дональда Трампа
Импичмент провален: сенат США оправдал Дональда Трампа
Онлайн карта распространения коронавируса
Карта распространения коронавируса 2019-nCoV - смотрите онлайн

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться