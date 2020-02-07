Самый точный прогноз погоды: каким будет окончание недели

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КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. В пятницу, 7 февраля, в Молдове ожидается слабый снег. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, столбики термометров покажут в среднем от -2 до +3 градусов по Цельсию днем, а ночью температура опустится от 0 до -5.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

Выходные станут самыми холодными днями с начала февраля. В ночные часы в субботу столбики термометров опустятся до -8, -13 градусов, а в воскресенье - от -6 до -11. Днем прогнозируют небольшие плюсовые значения температуры.

Кроме того, до 7 февраля в стране действует "желтый" код метеоопасности из-за ветра. В этот период сохранится усиление северо-западного ветра порывами 15-18 метров в секунду.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 7 февраля отмечают день святителя Григория Богослова, которого считают одним из прародителей христианства, жившего в III веке нашей эры. В народе говорили, что наступил Григорьев день или пришел Григорий-зимоуказник. Именно по погоде 7 февраля предсказывали погоду в следующем году. Также совершали добрые дела - считалось, что в этот день они обязательно вернутся человеку. Однако важно было делать доброе дело тайком, поскольку Богу все видно, а хвастовство не приветствуется.

Какой будет погода до обеда, таким и будет декабрь. По погоде после обеда судили о феврале следующего года. Сильный снегопад 7 февраля – примета того, что будет ранняя осень.

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