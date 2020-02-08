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Домашняя собака на прогулке

Самый точный прогноз погоды: в страну приходят морозы

© Sputnik / Евгений Одиноков
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1000)
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КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. В субботу, 8 февраля, в Молдове ожидается переменная облачность, без осадков. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от -1 до +2 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -12 до -9 градусов.

Туман в Кишиневе
© Sputnik / Yana Zaharova
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Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.

В последующие сутки погода существенно не изменится. Ночью столбики термометров покажут в среднем -10, -7, а днем - от +1 до +4. С понедельника опять начнет теплеть. В дневные часы синоптики обещают уже +6, +8. Со вторника метеорологи прогнозируют небольшие кратковременные дожди по всей территории страны.

Праздники и народные приметы

В православном календаре отмечается день памяти святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.

В народном календаре этот день считается довольно таинственным. Считалось, что именно 8 февраля умершие родственники тоскуют по своим близким, оставшимся в мире живых. И считалось, что именно сейчас они посещают свои дома, если люди забыли о них, не приходят на кладбище, не поминают молитвой. Поэтому специально 8 февраля проводились различные обряды, чтобы успокоить души умерших.

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Тема:
Погода в Молдове (1000)

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