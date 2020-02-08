Погодные рекорды Молдовы 8 февраля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Самым теплым 8 февраля на территории Молдовы было 18 лет назад. Об этом свидетельствуют данные национальной Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 2002 году в этот день воздух прогрелся до +14,4 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 8 февраля на территории Молдовы зафиксирован в начале прошлого столетия, в 1911-м, когда столбик термометра опустился до отметки в -22,5 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями, зафиксированными метеорологами за всю историю наблюдений, составила 36,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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