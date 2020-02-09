Погодные рекорды Молдовы 9 февраля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 9 фев - Sputnik. Самым теплым 9 февраля на территории Молдовы было 13 лет назад. Об этом свидетельствуют данные национальной Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 2007 году в этот день воздух прогрелся до +15,8 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 9 февраля на территории Молдовы зафиксирован дважды. В 1956 и в 1976 годах, когда столбик термометра опустился до отметки в -18,5 градуса.

Как затормозить глобальное потепление: найден неожиданно простой способ>>>

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK