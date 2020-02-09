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Машина на заснеженной дороге

Погодные рекорды Молдовы 9 февраля

© AFP 2019 / Pascal Pochard-Casabianca
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1001)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200209/29131725/pogoda-rekord-moldova-9-fevrali.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 9 фев - Sputnik. Самым теплым 9 февраля на территории Молдовы было 13 лет назад. Об этом свидетельствуют данные национальной Государственной гидрометеорологической службы.

Туман в Кишиневе
© Sputnik / Yana Zaharova
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По информации синоптиков, в 2007 году в этот день воздух прогрелся до +15,8 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 9 февраля на территории Молдовы зафиксирован дважды. В 1956 и в 1976 годах, когда столбик термометра опустился до отметки в -18,5 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1001)

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