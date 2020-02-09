Самый точный прогноз погоды: на смену морозам приходит потепление

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КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. В воскресенье, 9 февраля, в Молдове ожидается малооблачная погода. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +1 до +4 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -8 до -5 градусов.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.

В последующие сутки станет теплее. В понедельник, 10 февраля, дневной максимум составит +6, +8. На севере республики ожидаются слабые кратковременные дожди. Во вторник, 11 февраля, прогнозируют +6, +9 и осадки по всей стране. В среду, 12 февраля, на большей части страны также вероятны дожди, а средний дневной максимум - от +6 до +8.

Праздники и народные приметы

Православная церковь отмечает в этот день память Иоанна Златоуста, который также известен как архиепископ Константинопольский и является одним из самых почитаемых святых.

Люди верили, если в этот день облака быстро идут по направлению ветра, то снега не будет. Считалось, если обжечься, споткнуться и порезаться в этот день, то это плохая примета. Также нельзя 9 февраля мыть голову.

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