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Погодные рекорды Молдовы 10 февраля

© Photo : Photo by Ian Matyssik on Unsplash
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1003)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200210/29139402/pogoda-rekord-moldova-10-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 10 февраля на территории Молдовы регистрировали дважды - в середине прошлого века и в начале нынешнего. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

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По информации синоптиков, в 1958 и 2002 годах в этот день воздух прогрелся до +11,6 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 10 февраля на территории Молдовы приборы зафиксировали в 1956 году. Тогда столбик термометра опустился до отметки в -21,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1003)

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