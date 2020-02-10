Погодные рекорды Молдовы 10 февраля

КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 10 февраля на территории Молдовы регистрировали дважды - в середине прошлого века и в начале нынешнего. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
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А температурный минимум 10 февраля на территории Молдовы приборы зафиксировали в 1956 году. Тогда столбик термометра опустился до отметки в -21,6 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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