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Самый точный прогноз погоды: несуровый февраль

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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Днем будет солнечно, вечером - дождь. Такую погоду прогнозируют синоптики в понедельник, 10 февраля. Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.

© Photo : Photo by Ian Matyssik on Unsplash
Погодные рекорды Молдовы 10 февраля

Дневной температурный максимум составит +6, +8 градусов. Ночью столбик термометра покажет четыре градуса мороза.

Во вторник, 11 февраля, синоптики прогнозируют +6, +9 и осадки по всей стране. В среду, 12 февраля, на большей части страны также вероятны дожди, а средний дневной максимум - от +6 до +8.

Праздники и народные приметы

В Православии 10 февраля почитается преподобный Ефрем Сирин. В своих проповедях он нередко говорил о пользе знания и образования, которое, по его выражению, "выше богатства".

Вера и упование на Господа, неколебимые, как гора Сион, сделали его жизнь достойной восхищения. Преподобный Ефрем обладал такой чистотой тела и души, которые превосходили возможности человеческой природы. 

На Ефрема нельзя убивать в доме никаких насекомых: ни тараканов, ни клопов, ни сверчков — домовой обидится. Крестьяне были уверены, что болезни и несчастья, появляющиеся с этого дня, происходят от лихого домового. Колдуны и знахари уверяли, что домового можно унять кудесами; а чтобы его всегда держать в смирении, нужно ставить на ночь гостинцы. Кудесы, унимающие лихого домового, заключаются в следующем: колдун, призванный во двор, ровно в полночь зарезал петуха, выпускал кровь его на голик (веник) и выметал все углы в избе и во дворе. Все это совершалось до пения последних петухов. Для смирения домового после ужина оставляли на загнетке горшок каши. Верили, что ровно в полночь домовой выходит из-под печи, ужинает и целый год бывает смирен и услужлив.

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