Новый "желтый код": к чему надо быть готовым жителям Молдовы

КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с усилением ветра. Предупреждение действует с утра понедельника до 21.00.
"В указанный период ожидается усиление южного ветра порывами до 15-20 метров в секунду", - отметили в Госгидрометеослужбе.
Специалисты предупреждают, что в указанный период возможны временные сбои в электроснабжении и в работе телекоммуникаций, не исключено падение старых сухих деревьев или веток. Кроме того, могут пострадать и крыши зданий.
Рекомендуется:
- не проходить вблизи деревьев;
- обходить участки, где наблюдается обрыв и падение электрического кабеля на землю;
- избегать парковки автомобилей вблизи деревьев;
- избегать использования открытого огня.
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