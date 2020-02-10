Новый "желтый код": к чему надо быть готовым жителям Молдовы

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны: синоптики рассказали, в течение какого периода действует предупреждение.

КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с усилением ветра. Предупреждение действует с утра понедельника до 21.00.

"В указанный период ожидается усиление южного ветра порывами до 15-20 метров в секунду", - отметили в Госгидрометеослужбе.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Специалисты предупреждают, что в указанный период возможны временные сбои в электроснабжении и в работе телекоммуникаций, не исключено падение старых сухих деревьев или веток. Кроме того, могут пострадать и крыши зданий.

Рекомендуется:

не проходить вблизи деревьев;

обходить участки, где наблюдается обрыв и падение электрического кабеля на землю;

избегать парковки автомобилей вблизи деревьев;

избегать использования открытого огня.

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