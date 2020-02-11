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Погодные рекорды Молдовы 11 февраля

© Sputnik / Rodion PROCA
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1005)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200211/29155092/pogoda-rekord-moldova-11-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 11 февраля на территории Молдовы зарегистрировали более 60 лет назад.

Пыль.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1958 году в этот день воздух прогрелся до +12,6 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 11 февраля на территории Молдовы зафиксирован еще в конце XIX века. В 1891 году столбик термометра опустился до отметки в -20,6 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1005)

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