Погодные рекорды Молдовы 11 февраля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 11 февраля на территории Молдовы зарегистрировали более 60 лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1958 году в этот день воздух прогрелся до +12,6 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 11 февраля на территории Молдовы зафиксирован еще в конце XIX века. В 1891 году столбик термометра опустился до отметки в -20,6 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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