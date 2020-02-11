Погодные рекорды Молдовы 11 февраля

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 11 февраля на территории Молдовы зарегистрировали более 60 лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 1958 году в этот день воздух прогрелся до +12,6 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 11 февраля на территории Молдовы зафиксирован еще в конце XIX века. В 1891 году столбик термометра опустился до отметки в -20,6 градуса.
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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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