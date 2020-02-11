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"Мокрое дело": февраль не перестает удивлять, вместо мороза - дождь

© CC BY-SA 2.0 / Tim Griffin / Afternoon Hail Storm - 08
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1006)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200211/29156376/pogoda-11-fevrali-2020.html

Очень теплая для февраля погода сохранится в Кишиневе - днем будет до плюс 8 градусов, вместо снега - дожди.

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду, местами пройдут дожди. Столбики термометров покажут во вторник, 11 февраля, +8 °C днем.

Небо
© Sputnik / Rodion PROCA
Погодные рекорды Молдовы 11 февраля

Атмосферное давление - пониженное. Ветер северо-западный - 4-9 м/с.

Солнце взойдет в 07:17 по местному времени. Ночью температура воздуха ожидается в пределах +2°C +3°C

Закат будет в 17:22. Продолжительность дня составит 10 часов 5 минут.

Аналогичный характер погоды ожидается и в последующие дни.

В среду, 12 февраля, днём воздух прогреется до +5...+6°C, осадков не ожидается, ветeр умеренный, дующий с запада со скоростью 4-7 м/сек, на небе, местами, небольшие облака.

В четверг, 13 февраля будет днём воздух прогреется до +7°C.

В пятницу столбики термометров покажут +5...+9°C, возможны слабые осадки.

Праздники и народные приметы

Одиннадцатого февраля православные почитают затворника Печерского,  преподобныого Лаврентия, прославившегося даром исцеления.

В этот день принято молиться святому Лаврентию об исцелении глазных болезней, улучшении зрения и избавлении от слепоты.

Приметы на погоду

На этот день пришлась растущая луна – погода этого дня определяет всю первую половину марта, новолуние – вторая половина марта;

  • холодная погода – к жаркому августу;
  • ветреная погода – к дождливому году;
  • дрова плохо разгораются, и дым идет коромыслом – к оттепели;
  • в лесу деревья шумят – к сильному ветру.
Тема:
Погода в Молдове (1006)


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