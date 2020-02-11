"Мокрое дело": февраль не перестает удивлять, вместо мороза - дождь

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду, местами пройдут дожди. Столбики термометров покажут во вторник, 11 февраля, +8 °C днем.
Атмосферное давление - пониженное. Ветер северо-западный - 4-9 м/с.
Солнце взойдет в 07:17 по местному времени. Ночью температура воздуха ожидается в пределах +2°C +3°C
Закат будет в 17:22. Продолжительность дня составит 10 часов 5 минут.
Аналогичный характер погоды ожидается и в последующие дни.
В среду, 12 февраля, днём воздух прогреется до +5...+6°C, осадков не ожидается, ветeр умеренный, дующий с запада со скоростью 4-7 м/сек, на небе, местами, небольшие облака.
В четверг, 13 февраля будет днём воздух прогреется до +7°C.
В пятницу столбики термометров покажут +5...+9°C, возможны слабые осадки.
Праздники и народные приметы
Одиннадцатого февраля православные почитают затворника Печерского, преподобныого Лаврентия, прославившегося даром исцеления.
В этот день принято молиться святому Лаврентию об исцелении глазных болезней, улучшении зрения и избавлении от слепоты.
Приметы на погоду
На этот день пришлась растущая луна – погода этого дня определяет всю первую половину марта, новолуние – вторая половина марта;
- холодная погода – к жаркому августу;
- ветреная погода – к дождливому году;
- дрова плохо разгораются, и дым идет коромыслом – к оттепели;
- в лесу деревья шумят – к сильному ветру.