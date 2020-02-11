"Мокрое дело": февраль не перестает удивлять, вместо мороза - дождь

Очень теплая для февраля погода сохранится в Кишиневе - днем будет до плюс 8 градусов, вместо снега - дожди.

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду, местами пройдут дожди. Столбики термометров покажут во вторник, 11 февраля, +8 °C днем.

Атмосферное давление - пониженное. Ветер северо-западный - 4-9 м/с.

Солнце взойдет в 07:17 по местному времени. Ночью температура воздуха ожидается в пределах +2°C +3°C

Закат будет в 17:22. Продолжительность дня составит 10 часов 5 минут.

Аналогичный характер погоды ожидается и в последующие дни.

В среду, 12 февраля, днём воздух прогреется до +5...+6°C, осадков не ожидается, ветeр умеренный, дующий с запада со скоростью 4-7 м/сек, на небе, местами, небольшие облака.

В четверг, 13 февраля будет днём воздух прогреется до +7°C.

В пятницу столбики термометров покажут +5...+9°C, возможны слабые осадки.

Праздники и народные приметы

Одиннадцатого февраля православные почитают затворника Печерского, преподобныого Лаврентия, прославившегося даром исцеления.

В этот день принято молиться святому Лаврентию об исцелении глазных болезней, улучшении зрения и избавлении от слепоты.

Приметы на погоду

На этот день пришлась растущая луна – погода этого дня определяет всю первую половину марта, новолуние – вторая половина марта;