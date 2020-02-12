Самый точный прогноз погоды: зима отменяется, на дворе - весна

КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. В среду, 12 февраля, в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +5 до +8 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -2 до +1 градусов.

Ветер — юго-западный. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление - нормальное.

Такая погода сохранится вплоть до выходных. В субботу, 15 февраля, температурный режим не изменится, но синоптики обещают слабые кратковременные дожди по всей территории страны. В воскресенье, 16 февраля, все те же +5, +8 днем, но уже без осадков. С понедельника, 17 февраля, температура начнет расти. Средний дневной максимум составит +9, +12. А во вторник, 18 февраля, ожидается +11, +14.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь почитает память Василия Великого, который также известен под именем Василия Кесарийского, а также Иоанна Златоуста и Григория Богослова. Праздник еще называют Трехсвятием.

Люди верили, если луна 12 февраля красная, то будет сильный ветер. Считалось, что в этот день нельзя стирать, прясть пряжу и вязать, так как это плохая примета. А еще нельзя ревновать и злиться. Также полагали, что поссорившиеся люди должны обязательно помириться в этот день.

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