Погодные рекорды Молдовы 12 февраля

КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 12 февраля на территории Молдовы зарегистрировали 18 лет назад.
По информации синоптиков, в 2002 году в этот день воздух прогрелся ровно до +14 градусов по Цельсию.
А температурный минимум 12 февраля на территории Молдовы зафиксирован еще в начале прошлого века. В 1911 году столбик термометра опустился до отметки в -19,7 градуса.
Таким образом, разница между наиболее высокой и низкой температурой воздуха, зафиксированной в этот день в Молдове, составляет 33,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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