Погодные рекорды Молдовы 12 февраля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 12 февраля на территории Молдовы зарегистрировали 18 лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 2002 году в этот день воздух прогрелся ровно до +14 градусов по Цельсию.

А температурный минимум 12 февраля на территории Молдовы зафиксирован еще в начале прошлого века. В 1911 году столбик термометра опустился до отметки в -19,7 градуса.

Таким образом, разница между наиболее высокой и низкой температурой воздуха, зафиксированной в этот день в Молдове, составляет 33,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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