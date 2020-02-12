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Термометр на окне одной из квартир, архивное фото.

Погодные рекорды Молдовы 12 февраля

© Sputnik / Vitaly Belousov
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1007)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200212/29167888/pogodnye-rekordy-moldovy-12-fevarlya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 12 февраля на территории Молдовы зарегистрировали 18 лет назад.

Ледник.
© REUTERS / Yara Nardi
Глобальное потепление: прогноз крайне неблагоприятный
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 2002 году в этот день воздух прогрелся ровно до +14 градусов по Цельсию. 

А температурный минимум 12 февраля на территории Молдовы зафиксирован еще в начале прошлого века. В 1911 году столбик термометра опустился до отметки в -19,7 градуса.

Таким образом, разница между наиболее высокой и низкой температурой воздуха, зафиксированной в этот день в Молдове, составляет 33,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1007)

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Теги:
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