Погодные рекорды Молдовы 13 февраля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 13 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 13 февраля на территории Молдовы зарегистрировали 43 года назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1977 году в этот день воздух прогрелся до +15,3 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 13 февраля на территории Молдовы зафиксирован еще в начале прошлого века. В 1911 году столбик термометра опустился до отметки в -22,3 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составляет 37,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK