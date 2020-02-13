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Триумфальная арка

Погодные рекорды Молдовы 13 февраля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200213/29180310/pogodnye-rekordy-moldovy-12-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 13 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 13 февраля на территории Молдовы зарегистрировали 43 года назад.

Ледник.
© REUTERS / Yara Nardi
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1977 году в этот день воздух прогрелся до +15,3 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 13 февраля на территории Молдовы зафиксирован еще в начале прошлого века. В 1911 году столбик термометра опустился до отметки в -22,3 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составляет 37,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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