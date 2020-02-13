Погодные рекорды Молдовы 13 февраля

КИШИНЕВ, 13 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 13 февраля на территории Молдовы зарегистрировали 43 года назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 1977 году в этот день воздух прогрелся до +15,3 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 13 февраля на территории Молдовы зафиксирован еще в начале прошлого века. В 1911 году столбик термометра опустился до отметки в -22,3 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями составляет 37,6 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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