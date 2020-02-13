Днем - весна, ночью - зима: какая погода ожидается в Молдове в четверг

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КИШИНЕВ, 13 фев - Sputnik. В четверг, 13 февраля, в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +5 до +8 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -2 до +1 градусов.

Ветер — западный. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

Такая погода сохранится вплоть до выходных. В субботу, 15 февраля, температурный режим не изменится, но синоптики обещают слабые кратковременные дожди по всей территории страны. © Sputnik / Moldova Православный календарь на 2020 год

В воскресенье, 16 февраля, все те же +5, +8 днем, но уже без осадков. С понедельника, 17 февраля, температура начнет расти. Средний дневной максимум составит +9, +12. А во вторник, 18 февраля, ожидается +11, +14.

Праздники и народные приметы

Православная церковь в этот день чествует память Епископа Никиты, память которого отмечается в этот день, он почитается в лике святителя.

Он родился в Киеве, в раннем возрасте принял монашеский постриг и ушел в затвор. Известно, что Никита подвергся искушению и не выдержал его: дьявол заставил его отказаться от чтения Евангелия.

Впрочем, после того как бесов из монаха изгнали, он "предался воздержанию и послушанию, вследствие чего превзошел многих в добродетели".

В народе Никиту называли хранителем от огня, молний и слишком жаркого солнца. Считалось, что в свое время этот святой мог своими молитвами не только потушить пожар, но и предотвратить засуху. © Sputnik / Miroslav Rotari Православная церковь отмечает день Нестора-летописца: чем он знаменит

С огнем связаны и некоторые приметы этого дня. Говорили, что если дрова в печи дымят и плохо загораются — это к оттепели. Зато сильная тяга в очаге предвещала морозные дни. Смотрели и на само пламя: красный огонь обещал холода, белый — тепло.

Также в этот день полагалось оберегать избу от лешего. Особо люди боялись, что нечистая сила оседлает конька на крыше — и дом пошатнется, а "к крыльцу подступят худые ветра". Поэтому на Никиту крестьяне особенно внимательно следили за своим жилищем.

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