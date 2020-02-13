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Ветер

В стране "желтый код": сколько будет действовать предупреждение

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200213/29185396/v-strane-zheltyy-kod--skolko-budet-deystvovat-preduprezhdenie.html

В стране наблюдается усиленный ветер. Синоптики объявили "желтый код" - он будет действителен до вечера.

КИШИНЕВ, 13 фев - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с усилением ветра. Предупреждение сделано в четверг, оно будет действовать до 20.00.

"В указанный период ожидается усиление северо-западного ветра, порывы которого могут достигать 15-18 метров в секунду", - говорится в сообщении Гидрометеослужбы. 

Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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Специалисты предупреждают, что в указанный период возможны временные сбои в электроснабжении и в работе телекоммуникаций, не исключено падение старых сухих деревьев или веток. Кроме того, могут пострадать и крыши зданий.

Погода в Молдове 
Растения, покрытые инеем
© Sputnik / Osmatesco
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В четверг в Молдове переменная облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +5 до +8 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -2 до +1 градусов.

Ветер — западный. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

Такая погода сохранится вплоть до выходных. В субботу, 15 февраля, температурный режим не изменится, но синоптики обещают слабые кратковременные дожди по всей территории страны.

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