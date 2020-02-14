Погодные рекорды Молдовы 14 февраля

КИШИНЕВ, 14 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 14 февраля на территории Молдовы зарегистрировали 60 лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 1960 году в этот день воздух прогрелся до +14 градусов по Цельсию.
А температурный минимум 14 февраля на территории Молдовы зафиксирован еще в начале прошлого века. В 1911 году столбик термометра опустился до отметки в -24,9 градуса.
Таким образом разница между предельными значениями составила 38,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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