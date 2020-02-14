Погодные рекорды Молдовы 14 февраля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 14 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 14 февраля на территории Молдовы зарегистрировали 60 лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1960 году в этот день воздух прогрелся до +14 градусов по Цельсию.

А температурный минимум 14 февраля на территории Молдовы зафиксирован еще в начале прошлого века. В 1911 году столбик термометра опустился до отметки в -24,9 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 38,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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