Погода в Молдове: что подарит День влюбленных

Очень теплая для февраля погода сохранится в Кишиневе, будет до плюс 9 градусов. Продолжительность дня составит 10 часов 15 минут.

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. Синоптики прогнозируют в пятницу преимущественно облачную погоду, местами пройдут дожди. Столбики термометров покажут +9 °C днем. Возможны слабые осадки.

Атмосферное давление - пониженное. Ветер юго-восточный - 4-6 м/с, умеренный, небо затянуто облаками.

Солнце взойдет в 07:12 по местному времени. Ночью температура воздуха опустится до -4...-3°C;

Закат будет в 17:27. Продолжительность дня составит 10 часов 15 минут.

Аналогичный характер погоды ожидается и в последующие дни.

В субботу, 15 февраля, днём воздух прогреется до +6...+8°C,ожидаются осадки. Ночью температура воздуха опустится до +1...+3°C

В воскресенье, 16 февраля максимальная температура днем не превысит +7°C. Осадков не ожидается, ветeр лёгкий, дующий с северо-запада со скоростью 1-3 м/сек, на небе, местами, небольшие облака

Праздники 14 февраля:

Международный день дарения книг

День компьютерщика.

Праздник виноградарей в Болгарии.

День всех влюбленных

Православные отмечают День памяти

По православному церковному календарю 14 февраля 2020 отмечают день памяти Святых Трифона, Перпетуи, Сатира, Филицитаты, Ревоката, Саторнила, Секунда, Петра, Вендимиан.

Приметы на погоду:

Безветренный день 14 февраля – весна будет ранней

Если на Трифона тепло – примета того, что ближайшие 30 дней также будут теплыми

Что нельзя делать в этот день:

Сегодня нельзя девушкам и женщинам смотреть на ворон и других черных птиц - будет жестокий муж.

В этот день нельзя грустить - иначе будешь один/одна весь год.