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14 февраля - День влюбленныхх

Погода в Молдове: что подарит День влюбленных

© RIA Novosti / Anton Denisov
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1010)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200214/29194209/Pogoda-v-Moldove-chto-podarit-Den-vlyublennykh-.html

Очень теплая для февраля погода сохранится в Кишиневе, будет до плюс 9 градусов.  Продолжительность дня составит 10 часов 15 минут.

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. Синоптики прогнозируют в пятницу преимущественно облачную погоду, местами пройдут дожди. Столбики термометров покажут  +9 °C днем. Возможны слабые осадки.

Атмосферное давление - пониженное. Ветер юго-восточный - 4-6 м/с, умеренный, небо затянуто облаками.

Солнце взойдет в 07:12 по местному времени. Ночью температура воздуха опустится до -4...-3°C;

Закат будет в 17:27. Продолжительность дня составит 10 часов 15 минут.

Аналогичный характер погоды ожидается и в последующие дни.

В субботу, 15 февраля, днём воздух прогреется до +6...+8°C,ожидаются осадки. Ночью температура воздуха опустится до +1...+3°C

В воскресенье, 16 февраля максимальная температура днем не превысит +7°C. Осадков не ожидается, ветeр лёгкий, дующий с северо-запада со скоростью 1-3 м/сек, на небе, местами, небольшие облака

Праздники 14 февраля:

  • Международный день дарения книг
  • День компьютерщика.
  • Праздник виноградарей в Болгарии.
  • День всех влюбленных
  • Православные отмечают День памяти 

По православному церковному календарю 14 февраля 2020 отмечают день памяти Святых Трифона, Перпетуи, Сатира, Филицитаты, Ревоката, Саторнила, Секунда, Петра, Вендимиан.

Приметы на погоду:

Безветренный день 14 февраля – весна  будет ранней

Если на Трифона тепло – примета того, что ближайшие 30 дней также будут теплыми

Что нельзя делать в этот день:

Сегодня нельзя девушкам и женщинам смотреть на ворон и других черных птиц - будет жестокий муж.
В этот день нельзя грустить - иначе будешь один/одна весь год.

Тема:
Погода в Молдове (1010)


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