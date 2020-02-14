Погода в Молдове: что подарит День влюбленных

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. Синоптики прогнозируют в пятницу преимущественно облачную погоду, местами пройдут дожди. Столбики термометров покажут +9 °C днем. Возможны слабые осадки.
Атмосферное давление - пониженное. Ветер юго-восточный - 4-6 м/с, умеренный, небо затянуто облаками.
Солнце взойдет в 07:12 по местному времени. Ночью температура воздуха опустится до -4...-3°C;
Закат будет в 17:27. Продолжительность дня составит 10 часов 15 минут.
Аналогичный характер погоды ожидается и в последующие дни.
В субботу, 15 февраля, днём воздух прогреется до +6...+8°C,ожидаются осадки. Ночью температура воздуха опустится до +1...+3°C
В воскресенье, 16 февраля максимальная температура днем не превысит +7°C. Осадков не ожидается, ветeр лёгкий, дующий с северо-запада со скоростью 1-3 м/сек, на небе, местами, небольшие облака
Праздники 14 февраля:
- Международный день дарения книг
- День компьютерщика.
- Праздник виноградарей в Болгарии.
- День всех влюбленных
- Православные отмечают День памяти
По православному церковному календарю 14 февраля 2020 отмечают день памяти Святых Трифона, Перпетуи, Сатира, Филицитаты, Ревоката, Саторнила, Секунда, Петра, Вендимиан.
Приметы на погоду:
Безветренный день 14 февраля – весна будет ранней
Если на Трифона тепло – примета того, что ближайшие 30 дней также будут теплыми
Что нельзя делать в этот день:
Сегодня нельзя девушкам и женщинам смотреть на ворон и других черных птиц - будет жестокий муж.
В этот день нельзя грустить - иначе будешь один/одна весь год.