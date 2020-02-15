11:11 15 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.23
  • USD17.70
  • RUB0.28
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Растения, покрытые инеем

Точный прогноз погоды в Молдове - весна борется с зимой

© Sputnik / Osmatesco
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1012)
26310
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200215/29191935/tochnyy-prognoz-pogody-v-moldove-vesna-zima.html

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. В субботу в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +4 до +6 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -1 до -4 градусов.

Православный календарь 2020
© Sputnik / Moldova
Православный календарь на 2020 год

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

В воскресенье, 16 февраля, потеплеет до +8, +11 днем, переменная облачность, без осадков. С понедельника, 17 февраля, температура начнет расти. Средний дневной максимум составит +9, +12. А во вторник, 18 февраля, ожидается +11, +14.

Народные приметы

Сегодня православные христиане отмечают Сретенье Господне. В Сретенье особо заботились о домашней птице. Например, начинали кормить кур овсом, приговаривая: "Корми кур овсом — летом будешь с яйцом". И наоборот: "Если птица напьется воды (то есть не поест) — наберутся хозяева беды".

С этим праздником связано множество поговорок. Например, говорили: "Сретенье — зима с летом встретились"; "Солнце на лето, зима на мороз"; "У дня больше света, у ночи меньше стужи"; "Зима весну встречает, заморозить хочет, а сама от своего хотенья только потеет".
Церковь
© Sputnik / Miroslav Rotari
Православная церковь отмечает день Нестора-летописца: чем он знаменит

Не меньше было и примет на погоду. Считалось, что если метет снег — будет поздняя весна. На это уже указывало небо с множеством белых звезд. По погоде на Сретенье судили об урожае трав: бросали поперек дороги палку и наблюдали — если снег заметет ее, то травы будет мало.

А вот если в этот день тихо и солнечно, то уродится лен. Капель предвещала урожай пшеницы, а ветер — плодородие фруктовых деревьев.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Погода в Молдове (1012)

По теме

Как затормозить глобальное потепление: найден неожиданно простой способ
Глобальное потепление: назван еще один возможный виновник
Глобальное потепление: прогноз крайне неблагоприятный
Теги:
метеорологи, прогноз, погода


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мужчина в защитной маске и с букетом в День святого Валентина на одной из улиц Гонконга
Коронавирус пусть подождет: День всех влюбленных в Китае и не только
#ПочтаПобеды: защитник Ленинграда Константин Фёдорович ждёт ваших писем
#ПочтаПобеды: защитник Ленинграда ждет ваших писем - видео
Военное присутствие США и России за рубежом

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться