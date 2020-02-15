Точный прогноз погоды в Молдове - весна борется с зимой

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КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. В субботу в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +4 до +6 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -1 до -4 градусов.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

В воскресенье, 16 февраля, потеплеет до +8, +11 днем, переменная облачность, без осадков. С понедельника, 17 февраля, температура начнет расти. Средний дневной максимум составит +9, +12. А во вторник, 18 февраля, ожидается +11, +14.

Народные приметы

Сегодня православные христиане отмечают Сретенье Господне. В Сретенье особо заботились о домашней птице. Например, начинали кормить кур овсом, приговаривая: "Корми кур овсом — летом будешь с яйцом". И наоборот: "Если птица напьется воды (то есть не поест) — наберутся хозяева беды".

С этим праздником связано множество поговорок. Например, говорили: "Сретенье — зима с летом встретились"; "Солнце на лето, зима на мороз"; "У дня больше света, у ночи меньше стужи"; "Зима весну встречает, заморозить хочет, а сама от своего хотенья только потеет". © Sputnik / Miroslav Rotari Православная церковь отмечает день Нестора-летописца: чем он знаменит

Не меньше было и примет на погоду. Считалось, что если метет снег — будет поздняя весна. На это уже указывало небо с множеством белых звезд. По погоде на Сретенье судили об урожае трав: бросали поперек дороги палку и наблюдали — если снег заметет ее, то травы будет мало.

А вот если в этот день тихо и солнечно, то уродится лен. Капель предвещала урожай пшеницы, а ветер — плодородие фруктовых деревьев.

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