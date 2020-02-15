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Термометр/

Погодные рекорды Молдовы 15 февраля

© Sputnik / Vitaly Belousov
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200215/29208494/pogodnye-rekordy-moldovy-15-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 15 февраля на территории Молдовы зарегистрировали более 60 лет назад.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1957 году в этот день воздух прогрелся до +14,1 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 15 февраля на территории Молдовы зафиксирован еще в начале прошлого века. В 1911 году столбик термометра опустился до отметки в -26,5 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 40,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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