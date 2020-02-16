Точный прогноз погоды в Молдове: зима не закончилась, а приходит весна

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. В воскресенье в Молдове ожидается ясная погода. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +8 до +10 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -1 до +2 градусов.

Ветер — юго-восточный, слабы до умеренного. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

С понедельника, 17 февраля, температура начнет расти. Средний дневной максимум составит +9, +12. А во вторник, 18 февраля, ожидается +11, +14.

Народные традиции

В этот день почитали двух святых, встретивших младенца Иисуса в храме на 40-й день от его рождения, — Анну и Симеона. Симеон Богоприимец — благочестивый праведник, ученый, живший в Иерусалиме. Когда он переводил книгу пророка Исайи, он усомнился в словах "дева во чреве примет и родит сына".

И тогда Симеону явился ангел и обещал, что старец не умрет до тех пор, пока своими глазами не увидит ребенка, рожденного Девой Марией. Так и получилось. В храме в тот момент была и Анна — благочестивая вдова, которая, узнав о рождении Спасителя, восславила его.

С преданием связано и второе название праздника — Хранитель младенцев. В этот день было принято обращаться к святым Симеону (Семену) и Анне с молитвой о здоровье новорожденных.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK