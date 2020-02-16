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Кишинев, зимний и ночной

Погодные рекорды Молдовы 16 февраля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200216/29216824/recordy-pogoda-16-fev-2020.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре 16 февраля.

КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 16 февраля, приборы зафиксировали более века назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны. 

Как сообщают метеорологи, 16 февраля 1911 года столбик термометра опустился до отметки в -23,3 градуса по Цельсию. Температурный максимум на это число зарегистрировали у нас спустя 105 лет. В 2016 году температура воздуха поднялась до +16,3 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся c 1886 года.



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