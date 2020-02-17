Синоптики рассказали, какой погоды ждать в понедельник

КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik. В понедельник, 17 февраля, в Кишиневе и по всей республике будет облачно, преимущественно без осадков, сообщили в государственная гидрометеорологической службе.
Утром ожидается слабый ветeр, дующий с юга со скоростью 4-5 м/сек, воздух прогреется до 0...+8°C. Днем будет до +11°C, в южных районах республики столбики термометра покажут +13°C.
Ночью температура воздуха опустится до 0...+1°C.
Восход солнца в 07:07, заход - 17:37. Продолжительность дня составит 10:30 часов.
В последующие сутки ожидается теплая погода. Во вторник, 18 февраля, прогнозируется +13°C, без осадков, ветeр лёгкий, дующий с востока со скоростью 1-2 м/сек, на небе, местами, небольшие облака.
Приметы и праздники 17 февраля:
- Ветки ели сгибаются вниз - к снегопаду. Если ветки смотрят вверх - день будет ясным.
- Лес вдали кажется черным - к теплу.
- Знахари и колдуны в этот день заговаривали ветер, делали таким способом привороты, отвороты, а также лечили болезни желудка и поджелудочной железы.
- Если в этот день вам приснилась птица – ждите хороших новостей.
- Если приснилась свинья - к тяжелым жизненным испытаниям.
17 февраля – День спонтанного проявления доброты и Международный день кота. Православные христиане отмечают день Николая. Именины празднуют: Александр, Алексей, Андрей, Борис, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Николай, Петр, Сергей, Федор и Юрий.