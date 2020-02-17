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Триумфальная арка

Синоптики рассказали, какой погоды ждать в понедельник

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1012)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200217/29224536/pogoda-moldova-17-fev-2020.html

Прогнозы синоптиков, погодные аномалии и предупреждения, а также все о готовности ответственных служб - читайте в нашей утренней заметке.

КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik. В понедельник, 17 февраля, в Кишиневе и по всей республике будет облачно, преимущественно без осадков, сообщили в государственная гидрометеорологической службе.

Флэшмоб, посвященный Всемирному Дню доброты в Москве, архивное фото
© Sputnik / Владимир Вяткин
Какой сегодня праздник: 17 февраля , события из календаря

Утром ожидается слабый ветeр, дующий с юга со скоростью 4-5 м/сек,  воздух прогреется до 0...+8°C. Днем будет до +11°C, в южных районах республики столбики термометра покажут +13°C.

Ночью температура воздуха опустится до 0...+1°C.

Восход солнца в 07:07, заход - 17:37. Продолжительность дня составит 10:30 часов.

В последующие сутки ожидается теплая погода. Во вторник, 18 февраля, прогнозируется +13°C, без осадков, ветeр лёгкий, дующий с востока со скоростью 1-2 м/сек, на небе, местами, небольшие облака.

Приметы и праздники 17 февраля:

  • Ветки ели сгибаются вниз - к снегопаду. Если ветки смотрят вверх - день будет ясным.
  • Лес вдали кажется черным - к теплу.
  • Знахари и колдуны в этот день заговаривали ветер, делали таким способом привороты, отвороты, а также лечили болезни желудка и поджелудочной железы.
  • Если в этот день вам приснилась птица – ждите хороших новостей.
  • Если приснилась свинья - к тяжелым жизненным испытаниям.

17 февраля – День спонтанного проявления доброты и Международный день кота. Православные христиане отмечают день Николая. Именины празднуют: Александр, Алексей, Андрей, Борис, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Николай, Петр, Сергей, Федор и Юрий.

Тема:
Погода в Молдове (1012)


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