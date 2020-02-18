Погодные рекорды Молдовы 18 февраля

КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 18 февраля на территории Молдовы зарегистрировали ровно 70 лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 1950 году в этот день воздух прогрелся до +14,6 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 18 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1940 году. Тогда столбик термометра опустился до отметки в -21,6 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями, зарегистрированными в разные годы, составила 36,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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