Погодные рекорды Молдовы 18 февраля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре 18 февраля.

КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 18 февраля на территории Молдовы зарегистрировали ровно 70 лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1950 году в этот день воздух прогрелся до +14,6 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 18 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1940 году. Тогда столбик термометра опустился до отметки в -21,6 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями, зарегистрированными в разные годы, составила 36,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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