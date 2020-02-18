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Термометр показывает +21 (на солнце) в феврале в Кишиневе

Погодные рекорды Молдовы 18 февраля

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1013)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200218/29235918/pogodnye-rekordy-moldovy-18-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре 18 февраля.

КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 18 февраля на территории Молдовы зарегистрировали ровно 70 лет назад.

Рассвет.
© AP Photo / Hasan Jamali
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1950 году в этот день воздух прогрелся до +14,6 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 18 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1940 году. Тогда столбик термометра опустился до отметки в -21,6 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями, зарегистрированными в разные годы, составила 36,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1013)

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Теги:
Молдова, рекорды, погода


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