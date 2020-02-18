Прогноз погоды в Молдове: весна передает привет

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КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. Во вторник, 18 февраля, в Кишиневе и во всей республике будет облачно, без осадков, сообщили в государственной гидрометеорологической службе.

Днем температура воздуха может достигнуть +13°C, ветeр лёгкий, дующий с востока со скоростью 1-2 м/сек.

В среду, 19 февраля, будет ясно днем и пасмурно ночью. Но без осадков. Столбики термометров покажут от +7°C до +11°C.

Приметы и праздники 18 февраля

18 февраля отмечается день памяти мученицы Агафьи. Святую Агафью называли "поминальницей", потому что в этот день было принято поминать предков. Еще эту святую называли Коровница, поскольку она "коров оберегает от болезней". Наши предки заметили, если в этот день мороз, то весна будет "дружной", а лето — сухим и жарким.