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Весна в кишиневском парке Валя Морилор

Прогноз погоды в Молдове: весна передает привет

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200218/29237073/-Prognoz-pogody-v-Moldove-vesna-peredaet-privet.html

Прогнозы синоптиков, погодные аномалии и предупреждения, а также все о готовности ответственных служб - читайте в нашей утренней заметке.

КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. Во вторник, 18 февраля, в Кишиневе и во всей республике будет облачно, без осадков, сообщили в государственной гидрометеорологической службе.

Термометр показывает +21 (на солнце) в феврале в Кишиневе
© Sputnik / Yana Zaharova
Погодные рекорды Молдовы 18 февраля

Днем температура воздуха может достигнуть  +13°C, ветeр лёгкий, дующий с востока со скоростью 1-2 м/сек.

В среду, 19 февраля, будет ясно днем и пасмурно ночью. Но без осадков. Столбики термометров покажут от +7°C до +11°C.

Приметы и праздники 18 февраля

18 февраля отмечается день памяти мученицы Агафьи. Святую Агафью называли "поминальницей", потому что в этот день было принято поминать предков. Еще эту святую называли Коровница, поскольку она "коров оберегает от болезней". Наши предки заметили, если в этот день мороз, то весна будет "дружной", а лето — сухим и жарким.



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