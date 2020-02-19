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Погодные рекорды Молдовы 19 февраля

© Sputnik / Vitaly Belousov
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1014)
28 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200219/29247091/pogodnye-rekordy-moldovy-19-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 19 февраля на территории Молдовы зарегистрировали 70 лет назад.

© REUTERS / Danish Meteorological Institute/Steffen Olsen
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1950 году в этот день воздух прогрелся до +14,4 градуса по Цельсию. 

Температурный минимум 19 февраля на территории Молдовы также зафиксирован во второй половине прошлого века. В 1954 году столбик термометра опустился до отметки в -19 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1014)

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