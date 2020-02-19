Прогноз погоды в Молдове: что подарит февральское солнце

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. В среду, 19 февраля, в Кишиневе и во всей республике будет ясная погода днем и пасмурная ночью. Осадков не ожидается. Столбики термометров покажут от +7°C до +11°C.
Дневной максимум температуры может составить +14°C.
В четверг, 20 февраля, будет облачно, возможны осадки, днем столбики термометров покажут от +5 °С до +9 °С.
Приметы и праздники 19 февраля
Девятнадцатого февраля 2020 года почитается память преподобного Вуколы – первого епископа, служившего в Малой Азии. Вукола крестил язычников, обращал их в христианскую веру. В этот день хозяйки варили особую кашу на молоке, которую заговаривали на здоровье и счастье.
- Морозы на Вуколу обещают бурную весну, сухое и жаркое лето.
- Чем на Вуколу-телятника холоднее, тем теплее в марте.