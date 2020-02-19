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Солнце зимой

Прогноз погоды в Молдове: что подарит февральское солнце

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200219/29248914/pogoda-prognoz-19-fev-2020.html

Прогнозы синоптиков, погодные аномалии и предупреждения, а также все о готовности ответственных служб - читайте в нашей утренней заметке.

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. В среду, 19 февраля, в Кишиневе и во всей республике будет ясная погода днем и пасмурная ночью. Осадков не ожидается. Столбики термометров покажут от +7°C до +11°C.

Термометр
© Sputnik / Vitaly Belousov
Погодные рекорды Молдовы 19 февраля

Дневной максимум температуры может составить +14°C.

В четверг, 20 февраля, будет облачно, возможны осадки, днем столбики термометров покажут от +5 °С до +9 °С.

Приметы и праздники 19 февраля

Девятнадцатого февраля 2020 года почитается память преподобного Вуколы – первого епископа, служившего в Малой Азии. Вукола крестил язычников, обращал их в христианскую веру. В этот день хозяйки варили особую кашу на молоке, которую заговаривали на здоровье и счастье.

  •  Морозы на Вуколу обещают бурную весну, сухое и жаркое лето.
  • Чем на Вуколу-телятника холоднее, тем теплее в марте.


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