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Погодные рекорды Молдовы 20 февраля

© AFP 2019 / PHILIPPE HUGUEN
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1015)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200220/29259105/pogodnye-rekordy-moldovy-20-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 20 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 20 февраля на территории Молдовы зарегистрировали дважды за всю историю наблюдений. 

Рассвет.
© AP Photo / Hasan Jamali
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1977 и в 2010 году в этот день воздух прогрелся до +13,3 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 20 февраля на территории Молдовы зафиксирован в  1954 году. Тогда столбик термометра опустился до отметки в -28,9 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями, зарегистрированными в разные годы, составила 42,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1015)

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Теги:
Молдова, рекорды, погода


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