Погодные рекорды Молдовы 20 февраля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 20 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 20 февраля на территории Молдовы зарегистрировали дважды за всю историю наблюдений.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1977 и в 2010 году в этот день воздух прогрелся до +13,3 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 20 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1954 году. Тогда столбик термометра опустился до отметки в -28,9 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями, зарегистрированными в разные годы, составила 42,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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