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И о погоде: прогноз на 20 и 21 февраля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1016)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200220/29260490/pogoda-20fevralya-2020.html

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КИШИНЕВ, 20 фев - Sputnik. В четверг в Молдове ожидается теплая погода, местами могут быть осадки. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от + 6°C до + 9°C, а ночью показатели будут в диапазоне от 3 °C до 0°C .

Termometru
© AFP 2019 / PHILIPPE HUGUEN
Погодные рекорды Молдовы 20 февраля

Синоптики обещают в четверг, 20 февраля, слабый ветер.  Атмосферное давление - в норме

В пятницу, 21 февраля, средний дневной максимум составит +0°C +7°C. А в субботу и воскресенье ожидается 8°C и 11°C, соответственно. По прогнозам синоптиков ожидается дождь.

Народные приметы и традиции 20 февраля

 В этот день отмечается память Луки Элладского — греческого монаха, жившего в конце 9 — первой половине 10 веков. Монашеский постриг он принял в 14 лет, а под конец жизни поселился на склонах горы Геликон, где вокруг него образовалась община. После этого началось строительство храма во имя святой Варвары и монастыря.

В день Луки было принято печь пироги — естественно, с луком. Семья, как правило, съедала только часть их, а остальное раздавали нищим — "на счастье". Считалось, что все отданное вернется сторицей.

  • Также на Луку поминали усопших предков. 
  • Гром 20 февраля — к плохому сенокосу.
  • Теплое лето предвещает тепло, пришедшее с севера.
  • Синие облака — к теплу.
  • Ветер после полудня 20 февраля — к хорошему урожаю яровых.
  • Если на закате красное солнце, грядущее лето будет ветреным и холодным.

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Тема:
Погода в Молдове (1016)


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