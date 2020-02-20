И о погоде: прогноз на 20 и 21 февраля

КИШИНЕВ, 20 фев - Sputnik. В четверг в Молдове ожидается теплая погода, местами могут быть осадки. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от + 6°C до + 9°C, а ночью показатели будут в диапазоне от 3 °C до 0°C .

Синоптики обещают в четверг, 20 февраля, слабый ветер. Атмосферное давление - в норме

В пятницу, 21 февраля, средний дневной максимум составит +0°C +7°C. А в субботу и воскресенье ожидается 8°C и 11°C, соответственно. По прогнозам синоптиков ожидается дождь.

Народные приметы и традиции 20 февраля

В этот день отмечается память Луки Элладского — греческого монаха, жившего в конце 9 — первой половине 10 веков. Монашеский постриг он принял в 14 лет, а под конец жизни поселился на склонах горы Геликон, где вокруг него образовалась община. После этого началось строительство храма во имя святой Варвары и монастыря.

В день Луки было принято печь пироги — естественно, с луком. Семья, как правило, съедала только часть их, а остальное раздавали нищим — "на счастье". Считалось, что все отданное вернется сторицей.

Также на Луку поминали усопших предков.

Гром 20 февраля — к плохому сенокосу.

Теплое лето предвещает тепло, пришедшее с севера.

Синие облака — к теплу.

Ветер после полудня 20 февраля — к хорошему урожаю яровых.

Если на закате красное солнце, грядущее лето будет ветреным и холодным.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK