00:14 21 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.09
  • USD17.69
  • RUB0.28
  • RON3.99
  • UAH0.72
Поиск

Погодные рекорды Молдовы 21 февраля

© Depositphotos / Vvvita
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1017)
5 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200221/29271956/pogoda-rekord-moldova-21-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 21 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 21 февраля на территории Молдовы зарегистрировали свыше четырех десятилетий назад.

Рассвет.
© AP Photo / Hasan Jamali
Глобальное потепление: назван еще один возможный виновник

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1977 году в этот день воздух прогрелся до +15,4 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 21 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1954 году. Тогда столбик термометра опустился до отметки в -26,6 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила ровно 42 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Погода в Молдове (1017)

По теме

Что сулит Молдове теплая и бесснежная зима


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Истребитель Ла-7, на котором воевал трижды Герой Советского Союза Кожедуб.
Легендарные железные птицы: как выглядят самые известные самолеты ВОВ
Эрдоган: военная операция Турции в сирийском Идлибе неизбежна
Эрдоган: военная операция Турции в сирийском Идлибе неизбежна
Рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии для населения — 2019
Рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии для населения — 2019

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться