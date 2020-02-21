Погодные рекорды Молдовы 21 февраля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 21 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 21 февраля на территории Молдовы зарегистрировали свыше четырех десятилетий назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1977 году в этот день воздух прогрелся до +15,4 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 21 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1954 году. Тогда столбик термометра опустился до отметки в -26,6 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила ровно 42 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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