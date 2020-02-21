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Уточка-мандаринка на Комсомольском озере в Кишиневе

И о погоде: природа ориентируется на весну

© Photo : Facebook / Илья Тромбицкий
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200221/29272714/I-o-pogode-priroda-orientiruetsya-na-vesnu.html

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова точный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 21 фев - Sputnik. В пятницу в Молдове ожидается теплая погода, облачно, небольшой туман, ночью местами могут быть осадки в виде дождя. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от 0°C до + 7°C, а ночью показатели будут в диапазоне от 3 °C до 0°C .

© Depositphotos / Vvvita
Погодные рекорды Молдовы 21 февраля

 Солнце сегодня встает в 6.45, заход 17.29

В субботу и воскресенье ожидается +8°C и +11°C, соответственно. По прогнозам синоптиков, в воскресенье вероятность дождя сохраняется. 

Народные приметы и традиции 21 февраля

Двадцать первого февраля отмечается день памяти пророка Захария Серповидца, а так же Феодора Стратилата. Если ночью гром прогремел, можно было рассчитывать на богатый урожай, большой приплод у животных и частые дожди летом. Нашими предками было подмечено, что чем холоднее последняя неделя февраля, тем более теплым окажется март месяц.

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