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Самый точный прогноз: какая погода погода будет на выходных

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1018)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200222/29284947/samyy-tochnyy-prognoz-kakaya-pogoda-pogoda-budet-na-vykhodnye.html

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КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik. В субботу, 22 февраля, в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +6 до +9 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -1 до +2 градусов.

Туман в Кишиневе
© Sputnik / Yana Zaharova
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Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление - повышенное.

В последующие дни дневной максимум будет скакать. Так, в воскресенье, 23 февраля, станет теплее - ожидается от +9 до +12. В понедельник столбики термометров в среднем покажут от +6 до +8. Во вторник опять +9, +12, а в среду синоптики обещают от +11 до +14.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь почитает память святых Панкратия и Никиты.

Люди верили, если начать лечить какую-либо болезнь именно в этот день, то это хороший знак, что недуг можно будет победить. Считалось, что все сны на 22 февраля вещие. Также в народе полагали, что если человек родился в этот день, он будет тружеником.

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Тема:
Погода в Молдове (1018)

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