Погодные рекорды Молдовы 22 февраля: удивительная симметрия

КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 22 февраля на территории Молдовы зарегистрировали 35 лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 1985 году в этот день воздух прогрелся до +18,7 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 22 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1954 году. Причем данные синоптиков показали удивительную симметрию: точно такое же значение, как при температурном максимуме, но со знаком "минус": -18,7 градуса.
Таким образом разница между предельными значениями составила 37,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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