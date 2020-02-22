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Погодные рекорды Молдовы 22 февраля: удивительная симметрия

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200222/29285641/pogodnye-rekordy-moldovy-22-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 22 февраля на территории Молдовы зарегистрировали 35 лет назад.

© REUTERS / Danish Meteorological Institute/Steffen Olsen
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1985 году в этот день воздух прогрелся до +18,7 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 22 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1954 году. Причем данные синоптиков показали удивительную симметрию: точно такое же значение, как при температурном максимуме, но со знаком "минус": -18,7 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 37,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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