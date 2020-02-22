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Рассвет в Кишиневе

Абсолютный рекорд в Молдове: синоптики рассказали об аномалии

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1019)
10901
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200222/29288612/absolyutnyy-rekord-moldova-sinoptiki-rasskazali-ob-anomalii-125-let.html

Молдавские синоптики проанализировали данные за 2019-й и выяснили, что прошлый год оказался самым теплым за всю историю.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. В 2019 году средняя температура воздуха в Молдове превысила норму. Показатели отмечены впервые за всю историю метеонаблюдений. Такие данные приводит Государственная метеорологическая служба республики.

"Средняя температура воздуха за 2019 год составила по республике +10,6..+12,6 градуса по Цельсию, что на 2,1-3,2 градуса выше нормы и на большей части территории отмечается впервые за весь период наблюдений", - отмечено на официальном сайте структуры.

Туман в Кишиневе
© Sputnik / Yana Zaharova
Что сулит Молдове теплая и бесснежная зима
По данным метеослужбы Кишинева (период наблюдений 125 лет), средняя температура воздуха за год составила +12,2 градуса (на 2,7 выше нормы) и заняла первое место в ранжированном ряду высоких средних годовых температур.

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В 2020 году в Молдове выдалась теплая и бесснежная зима. Если засуха будет продолжаться, то это может усугубить состояние посевов. Синоптики надеются, что весной или в конце февраля пойдут дожди. По словам специалистов, даже незначительные осадки будут благоприятно влиять на посевы.

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Тема:
Погода в Молдове (1019)

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