Погодные рекорды Молдовы 23 февраля

КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 23 февраля на территории Молдовы зарегистрировали всего несколько лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 2016 году в этот день воздух прогрелся до +16,7 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 23 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1956 году. В этот день столбики термометров показали -17,4 градуса.
Таким образом разница между предельными значениями составила 34,1 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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