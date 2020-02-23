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Погодные рекорды Молдовы 23 февраля

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1020)
26 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200223/29289558/pogoda-rekord-moldova-23-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 23 февраля на территории Молдовы зарегистрировали всего несколько лет назад.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 2016 году в этот день воздух прогрелся до +16,7 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 23 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1956 году. В этот день столбики термометров показали -17,4 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 34,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1020)

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