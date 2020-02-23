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Самый точный прогноз погоды: зимы уже не будет, весна идет

© AP Photo / Сергей Гриц
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1020)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200223/29289689/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-zimy-ne-budet.html

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КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. В воскресенье, 23 февраля, в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +9 до +12 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -1 до +2 градусов.

Туман в Кишиневе
© Sputnik / Yana Zaharova
Что сулит Молдове теплая и бесснежная зима

Ветер — юго-западный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление - нормальное.

В последующие сутки будет прохладнее. В понедельник средний дневной максимум составит +6, +8. Вероятны слабые дожди. Во вторник опять +9, +12, а в среду и четверг синоптики обещают от +11 до +14 и без осадков.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь почитает память святых Прохора и Харлампия. 

Люди верили, если 23 февраля начать лечить серьезную болезнь, то можно рассчитывать на благоприятный исход. Считалось, что в этот день мужчине крайне нежелательно работать.

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Тема:
Погода в Молдове (1020)

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