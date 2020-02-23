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Новый "желтый" код: о чем предупредили синоптики жителей Молдовы

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1023)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200223/29291370/novyy-zheltyy-kod-o-chem-predupredili-sinoptiki-zhiteley-moldova.html

Молдавские метеорологи прогнозируют непогоду: объявленное предупреждение будет действовать весь понедельник.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с усилением ветра. Предупреждение будет действовать в понедельник, 24 февраля.

"В указанный период ожидается усиление северо-западного ветра, порывы которого достигнут 55-70 километров в час, утром и днем местами 68-86 километров в час", - говорится в сообщении Гидрометеослужбы, опубликованном в воскресенье. 

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© AP Photo / Сергей Гриц
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Специалисты предупреждают, что в указанный период возможны временные сбои в электроснабжении и в работе телекоммуникаций, не исключено падение старых сухих деревьев или веток. Кроме того, могут пострадать и крыши зданий.

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Тема:
Погода в Молдове (1023)

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