Погодные рекорды Молдовы 24 февраля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 24 февраля на территории Молдовы зарегистрировали более полувека назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1966 году в этот день воздух прогрелся до +18,6 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 24 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1990 году. В этот день столбики термометров показали -20,3 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 38,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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