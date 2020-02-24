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Погодные рекорды Молдовы 24 февраля

© Sputnik / Владимир Песня
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1023)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200224/29296847/pogoda-rekord-moldova-24-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 24 февраля на территории Молдовы зарегистрировали более полувека назад. 

Рассвет в Кишиневе
© Sputnik / Yana Zaharova
Абсолютный рекорд в Молдове: синоптики рассказали об аномалии

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1966 году в этот день воздух прогрелся до +18,6 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 24 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1990 году. В этот день столбики термометров показали -20,3 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 38,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1023)

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