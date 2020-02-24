Погодные рекорды Молдовы 24 февраля

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 24 февраля на территории Молдовы зарегистрировали более полувека назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 1966 году в этот день воздух прогрелся до +18,6 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 24 февраля на территории Молдовы зафиксирован в 1990 году. В этот день столбики термометров показали -20,3 градуса.
Таким образом разница между предельными значениями составила 38,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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