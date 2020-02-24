Самый точный прогноз погоды: какие сюрпризы ждут в конце февраля

КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. В понедельник, 24 февраля, в Молдове ожидается пасмурная погода - по всей стране пройдут слабые дожди. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +7 до +10 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +1 до +4 градусов.
Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 7 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление - пониженное.
Кроме того, в понедельник действует "желтый код" метеоопасности в связи с порывистым ветром.
В последующие сутки будет теплее. Во вторник средний дневной максимум составит +9, +12. В среду и четверг синоптики обещают от +11 до +14 и без осадков.
Праздники и народные приметы
В этот день православная церковь почитает память священномученика Власия.
Люди верили, если в этот день накормить домашний скот самым лучшим кормом, животные будут здоровы в течение всего года, а в семье не будет ссор.
Считалось также, что именно в этот день лучше прекратить домашние дела и постараться уделить время именно домашним животным, уходу за ними.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK