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Самый точный прогноз погоды: какие сюрпризы ждут в конце февраля

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1023)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200224/29297248/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-kakie-syurprizy-zhdut-v-kontse-fevralya.html

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КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. В понедельник, 24 февраля, в Молдове ожидается пасмурная погода - по всей стране пройдут слабые дожди. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +7 до +10 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +1 до +4 градусов.

Туман в Кишиневе
© Sputnik / Yana Zaharova
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Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 7 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление - пониженное.

Кроме того, в понедельник действует "желтый код" метеоопасности в связи с порывистым ветром.

В последующие сутки будет теплее. Во вторник средний дневной максимум составит +9, +12. В среду и четверг синоптики обещают от +11 до +14 и без осадков.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь почитает память священномученика Власия.

Люди верили, если в этот день накормить домашний скот самым лучшим кормом, животные будут здоровы в течение всего года, а в семье не будет ссор.

Считалось также, что именно в этот день лучше прекратить домашние дела и постараться уделить время именно домашним животным, уходу за ними.

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Тема:
Погода в Молдове (1023)

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