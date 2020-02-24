"Желтый код" сменили на "оранжевый": в Молдову пришла настоящая буря

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба изменила "желтый код" метеоопасности на "оранжевый". Синоптики обещают сильный ветер. Предупреждение действует до 20.00 понедельника, 24 февраля.
"В указанный период ожидается усиление северо-западного ветра, порывы которого достигнут 17-22 метров в секунду, местами 23-25 метров в секунду", - говорится в сообщении Гидрометеослужбы, опубликованном в понедельник.
"Оранжевый код" предполагает, что метеорологические условия представляют реальную опасность, ожидаются интенсивные опасные явления, которые могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, а также к человеческим жертвам.
Специалисты предупреждают, что в указанный период возможны:
- долговременные перебои в электроснабжении;
- частичный снос крыш с домов и других объектов;
- облом веток деревьев, а также падение отдельно растущих деревьев;© Sputnik / Miroslav Rotari
- может быть временно нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение из-за создаваемых барьеров (упавших крупных веток, деревьев, других крупных предметов);
- риск усиления пожаров.
Специалисты рекомендуют:
- соблюдать указания властей;
- не покидать без лишней необходимости здания;
- избегать соприкосновения с линиями электропередач, упавшими на землю;
- избегать прохождения (нахождения) вблизи деревьев, столбов, рекламных щитов, зданий с архитектурными элементами (стекло, кирпич, доски и т.д.), которые могут упасть, а также строительных площадок;
- избегать парковки автомобилей вблизи деревьев, которые могут упасть от сильного порыва ветра;
- быть осторожными водителям крупногабаритного транспорта на всем пути следования, особенно при выезде из лесных зон и сел, на въездах и выездах с мостов и на перекрестках;
- избегать использования открытого огня.
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