"Желтый код" сменили на "оранжевый": в Молдову пришла настоящая буря

Молдавские синоптики изменили уровень предупреждения: специалисты рассказали, как какие риски могут ждать жителей страны.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба изменила "желтый код" метеоопасности на "оранжевый". Синоптики обещают сильный ветер. Предупреждение действует до 20.00 понедельника, 24 февраля.

"В указанный период ожидается усиление северо-западного ветра, порывы которого достигнут 17-22 метров в секунду, местами 23-25 метров в секунду", - говорится в сообщении Гидрометеослужбы, опубликованном в понедельник.

"Оранжевый код" предполагает, что метеорологические условия представляют реальную опасность, ожидаются интенсивные опасные явления, которые могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, а также к человеческим жертвам.

Специалисты предупреждают, что в указанный период возможны:

долговременные перебои в электроснабжении;

частичный снос крыш с домов и других объектов;

облом веток деревьев, а также падение отдельно растущих деревьев; © Sputnik / Miroslav Rotari Разбушевавшийся ветер: в Приднестровье борются с "проделками" стихии

может быть временно нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение из-за создаваемых барьеров (упавших крупных веток, деревьев, других крупных предметов);

риск усиления пожаров.

Специалисты рекомендуют:

соблюдать указания властей;

не покидать без лишней необходимости здания;

избегать соприкосновения с линиями электропередач, упавшими на землю;

избегать прохождения (нахождения) вблизи деревьев, столбов, рекламных щитов, зданий с архитектурными элементами (стекло, кирпич, доски и т.д.), которые могут упасть, а также строительных площадок;

избегать парковки автомобилей вблизи деревьев, которые могут упасть от сильного порыва ветра;

быть осторожными водителям крупногабаритного транспорта на всем пути следования, особенно при выезде из лесных зон и сел, на въездах и выездах с мостов и на перекрестках;

избегать использования открытого огня.

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