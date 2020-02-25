Самый точный прогноз погоды: было тепло, а станет еще теплее

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КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. Во вторник, 25 февраля, в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут в среднем от +9 до +12 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от -1 до +2 градусов.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление - нормальное.

В последующие сутки будет теплее. В среду, 26 февраля, синоптики обещают в среднем от +11 до +14 и без осадков. В четверг, 27 февраля, ожидается +9, +12, а в пятницу - от +7 до +10.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь почитает память святых Алексия и Мелетия.

Люди верили, если 25 февраля туманы, то лето будет дождливым. Считалось, что в этот день нельзя начинать новые дела или планировать поездки – это к неудачам.

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