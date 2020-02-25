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Погодные рекорды Молдовы 25 февраля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1026)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200225/29309705/pogodnye-rekordy-moldovy-25-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 25 февраля на территории Молдовы зарегистрировали двенадцать лет назад.

Рассвет в Кишиневе
© Sputnik / Yana Zaharova
Абсолютный рекорд в Молдове: синоптики рассказали об аномалии

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 2008 году в этот день воздух прогрелся до +18,1 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 25 февраля на территории Молдовы зафиксирован в революционном 1917 году. В этот день столбики термометров показали -20,4 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 38,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1026)
Теги:
погода


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