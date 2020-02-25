Погодные рекорды Молдовы 25 февраля

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 25 февраля на территории Молдовы зарегистрировали двенадцать лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 2008 году в этот день воздух прогрелся до +18,1 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 25 февраля на территории Молдовы зафиксирован в революционном 1917 году. В этот день столбики термометров показали -20,4 градуса.
Таким образом разница между предельными значениями составила 38,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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