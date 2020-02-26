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Термометр показывает +21 (на солнце) в феврале в Кишиневе

Погодные рекорды Молдовы 26 февраля

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20200226/29323530/pogodnye-rekordy-moldovy-26-fevralya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 26 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 26 февраля на территории Молдовы зарегистрировали ровно тридцать лет назад.

Погружение под поверхность льда с целью исследования ледяной шапки Гренландии
© AP Photo / Christian Pondella / Red Bull
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы. По информации синоптиков, в 1990-м году в этот день воздух прогрелся до +20,7 градуса по Цельсию. 

А температурный минимум 26 февраля на территории Молдовы зафиксирован в победном 1945-м году. В этот день столбики термометров в Молдове показали -17,7 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 38,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
прогноз, рекорды, погода


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