Погодные рекорды Молдовы 26 февраля

КИШИНЕВ, 26 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 26 февраля на территории Молдовы зарегистрировали ровно тридцать лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы. По информации синоптиков, в 1990-м году в этот день воздух прогрелся до +20,7 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 26 февраля на территории Молдовы зафиксирован в победном 1945-м году. В этот день столбики термометров в Молдове показали -17,7 градуса.
Таким образом разница между предельными значениями составила 38,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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