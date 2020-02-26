Погодные рекорды Молдовы 26 февраля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 26 фев - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 26 февраля на территории Молдовы зарегистрировали ровно тридцать лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы. По информации синоптиков, в 1990-м году в этот день воздух прогрелся до +20,7 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 26 февраля на территории Молдовы зафиксирован в победном 1945-м году. В этот день столбики термометров в Молдове показали -17,7 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 38,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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